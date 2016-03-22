عبدالمجيد الرويلي: قميص الأخضر شرف كبير

اعتبر عبد المجيد الرويلي لاعب التعاون أن انضمامه للمنتخب السعودي شرف كبير، متمنياً بأن يقدم الإضافة المطلوبة للأخضر.

وقال: كنت أطمح في الانضمام للمنتخب، فارتداء قميصه شرف كبير لأي لاعب.

وعن عدم انضمامه في القائمة الأولى التي أعلن عنها قبل انطلاق المعسكر قال الرويلي: عندما يبذل اللاعب كل ما في وسعه يكون في خاطره شيء، واللاعب المحترف لا يتأثر بمثل هذه الأمور وتم انضمامي وسأعمل على تقديم كل ما لدي لإسعاد الجماهير.

وعن المواجهتين اللتين تنتظران المنتخب السعودي أمام ماليزيا والإمارات، قال الرويلي :المنتخبات جميعها جيدة وعلى مستوى عال ولكننا قادرون على تحقيق الفوز أمامهم".

وفي المقابل، شدد عبدالعزيز الجبرين على أن اللاعبين سيقدمون كل ما بوسعهم لحصد النقاط الثلاث أمام المنتخب الماليزي خلال مباراتهما بعد غد الخميس.

وأوضح أن تركيز اللاعبين حاليا ينصب على مواجهة المنتخب الماليزي وبعدها سينصب التفكير على لقاء الإمارات مشيرا إلى أن اللاعبين عقدوا العزم على إسعاد الجماهير السعودية مطالبا الجماهير بالتواجد في مدرجات الملعب لمؤازرتهم ودعمهم خلال المباراة.

وأكد الجبرين أنه تلقى خبر انضمامه للمنتخب عن طريق إداري فريق النصر طلال النجار، مشيرا الى أن طموح أي لاعب هو تمثيل وطنه متمنيا أن يكون إضافة جيدة للأخضر.

