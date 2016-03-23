الأخضر في مهمة سهلة أمام الماليزيين

سيكون المنتخب السعودي مرشحاً لتجاوز ضيفه الماليزي يوم الخميس على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في المرحلة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019.



ويسعى الأخضر إلى تحقيق فوز قبل مواجهته المرتقبة أمام الأبيض الإماراتي في المرحلة الأخيرة في مباراة ستحسن صراع الصدارة بين المنتخبين.



وستكون مهمة الأخضر سهلة كون خصمه يحتل المركز الرابع وخرج رسمياً من اعتلاء أحد المراكز الثلاث الأولى بعد خسارته في المرحلتين السابقتين أمام فلسطين والامارات وخسر ذهاباً أمام المنتخب السعودي في كوالالمبور 3-صفر في المباراة التي اضطر الحكم لإنهاءها عند الدقيقة 87 بسبب شغب الجمهور الماليزي.



ويسعى المنتخب السعودي إلى تجنب أي مفاجأة أمام المنتخب الماليزي لاسيما وأن الشارع الرياضي يغلي عقب الأحداث التي حصلت في تجمع اللاعبين للمعسكر والتي صاحبها تخلف اللاعبين وليد باخشوين وسالم الدوسري عن الانتظام في المعسكر في موعده وخروج المهاجم نايف هزازي بدون اذن وهو ما أدى إلى استبعادهما عن المواجهتين.



وقلل الهولندي مارفيك من تأثير الغيابات بعد ان استبعد 6 لاعبين عن المباراة لأسباب تفاوتت بين الانضباطية للاعبين نايف هزازي وسالم الدوسري ووليد باخشوين والاصابات للاعبين عبدالفتاح عسيري ومصطفى بصاص ومعتز هوساوي.



واستدعى مارفيك مهاجم الاتحاد مختار فلاتة ولاعب النصر عبدالعزيز الجبرين ومدافع الأهلي محمد آل فتيل ولاعب التعاون عبدالمجيد الرويلي ليعوضوا غياب السداسي المستبعد.



ويسيطر الأخضر على مواجهاته مع المنتخب الماليزي إذ نجح بالفوز في 7 لقاءات وتعادل في مباراتين, وسجل هجومه 20 هدفاً واستقبل 4 أهداف فقط.



ويعود تاريخ أول مواجهة بين المنتخبين إلى عام 1980 حينما التقيا في دورة الألعاب الآسيوية في أزمير التركية وانتهت بفوز السعودية 3-صفر بأقدام لاعبيه ماجد عبدالله وأمين دابو ودرويش سعيد.





