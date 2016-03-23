الأخضر لا يفوز مع حكم مباراة ماليزيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين الكوري الجنوبي كيم دونغ جين حكماً لمواجهة الأخضر أمام ماليزيا، مساء الخميس، على ملعب الملك عبدالله في جدة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا.

وقاد دونغ جين (43 عاماً) 3 مباريات سابقة للأخضر في كأس آسيا 2011، وتصفيات كأس العالم 2014 وتصفيات التأهل إلى كأس آسيا 2015، لكن المنتخب السعودي لم يحقق الفوز على الإطلاق عندما يكون الرجل الكوري الجنوبي داخل الملعب، حيث خسر في الأولى من سوريا 2-1، وفي الثانية تلقى هزيمة ثقيلة من أستراليا 4-2 في ملبورن، وتعادل سلبياً مع الصين على أرض الأخيرة.

وعلى صعيد الأندية السعودية، تحفظ الذاكرة تواجده في لقاء الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا 2011، عندما فاز الأخير 3-1 في ثمن النهائي، كما قاد مباراة الاتحاد وبختاكور في ربع نهائي 2009 والتي شهدت عبور أصفر جدة إلى نصف النهائي برباعية نظيفة.

وفي نسخة 2013، أدار كيم دونغ مباراة ذهاب ثمن النهائي بين الهلال ولخويا القطري والتي انتهت لمصلحة الأخير بهدف، وتحت إدارته سجل فهد المولد هدفاً متأخراً في شباك غوانزو إيفرغراند الصيني ليأخذ الاتحاد إلى نصف النهائي أمام جاره أهلي جدة مستفيداً من فوزه 5-4 بمجموع المباراتين.

وفي نسخة 2014 كان الحكم الحاصل على الشارة الدولية في 2005، يقود أول مباراة آسيوية للفتح على أرضه أمام بونيودكور الأوزبكي وانتهت حينها بالتعادل السلبي، وفي النسخة الماضية أدار مباراتي نفط طهران أمام الشباب وأهلي جدة، وفاز الإيرانيون بالأولى 2-1، قبل الخسارة بذات النتيجة أمام الأهلي.