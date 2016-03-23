المنتخب السعودي لألعاب القوى يخطف 41 ميدالية قارية

وضع نجوم بعثة المملكة العربية السعودية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة مشاركاتهم في بطولتي آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى لذوي الإعاقة، وفزاع الدولية الثانية لألعاب القوى لذوي الإعاقة (الجائزة الكبرى)، وأيضا ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى السادس لذوي الإعاقة والتي احتضنتها إماراتي الشارقة ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة من الثاني وحتى الـ 21 من آذار (مارس) الحالي، بالمؤشر الأخضر نتيجة ظفر نجوم الأخضر الـ 16 لاعبا بـ 41 ميدالية متنوعة في المحافل الثلاثة الكبيرة، وتحقيق العديد من الأرقام والإنجازات الشخصية.



وطمئن نجوم الأخضر لألعاب القوى مسئولي اللجنة البارالمبية السعودية قبل انطلاق المرحلة الأخيرة الاستعدادية لخوض دورة الألعاب البارالمبية 2016 في البرازيل، حيث سيكون الأقرب من بين ستة لاعبين بالأرقام لخوض المنافسات وحسب الخانات المسموحة للسعودية.



وحقق الأخضر في المشاركة الأولى والمتمثلة في بطولة آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى لذوي الإعاقة على أرض ميدان نادي الضباط في دبي 16 ميدالية في عدة منافسات على النحو التالي: أربع ميداليات ذهبية، تسع ميداليات فضية، وثلاثة ميداليات برونزية، أبطالها: هاني النخلي (شلل دماغي)، فهد الجنيدل (إعاقة حركية)، سعود علواني (شلل دماغي)، أسعد شراحيلي (إعاقة ذهنية)، راضي الحارثي (متعدد العوق)، ثامر عبدالمحسن (إعاقة ذهنية)، صالح العنزي، وعلي البيشي (إعاقة حركية).



وفي المشاركة الثانية ضمن ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى السادس لذوي الإعاقة حقق نجوم الأخضر أيضا 16 ميدالية في عدة منافسات على النحو التالي: خمس ميداليات ذهبية، خمس ميداليات فضية، وستة ميداليات برونزية، أبطالها: هاني النخلي، فهد الجنيدل، سعود علواني، أسعد شراحيلي،راضي الحارثي، صالح العنزي، علي البيشي، عبدالله الفيفي، اكرم العبسي، وجمعان الزهراني.



وأختتم نجوم الأخضر مشاركتهم الكبيرة في المحفل الثالث المتمثل في بطولةفزاع الدولية الثانية لألعاب القوى لذوي الإعاقة (الجائزة الكبرى) بتحقيق تسعة ميداليات، جاءت على النحو التالي: خمس ميداليات ذهبية، ميداليتين فضية، وميداليتين برونزية، أبطالها: هاني النخلي، فهد الجنيدل، أسعد شراحيلي، راضي الحارثي، وثامر عبد المحسن.



وشهدت هذه المحافل الدولية تسجيل أرقام جديدة وأولويات مميزة لنجوم الأخضر، تمثلت في تحقيق جمعان الزهراني رقما جديدا وهو ١٤:٧٠ في سباق ١٠٠م كراسي متحركة فئة (٥٤)، ويعتبر جمعان من اللاعبين الشباب الذي لهم مستقبل في الأعوام القادمة.



وحقق فهد الجنيدل (كراسي متحركة) رقما شخصيا جديد وهو ١٥:١٩ في ملتقى الشارقة الدولي السادس في سباق ١٠٠م تجعله الخامس عالميا.

ونجح الصاعد سعود علواني (شلل دماغي) اصغر لاعب في المنتخب بتحقيق الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية في سباق ٤٠٠م، وأخير انتزع راضي الحارثي الميدالية الذهبية من أبطال العالم في منافسة رمي الصولجان محققا رقما جديدا وهو ٢٤.٨٣ والمركز السادس عالميا.



من جانبه، هنأ الأستاذ أحمد المقيرن رئيس اللجنة البارالمبية السعودية القيادة الرشيدة في المملكة وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية، الأمير عبد الله بن مساعد بمناسبة تحقيق منتخب المملكة لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة 41 ميدالية متنوعة خلال مشاركتهم في بطولتي آسيا أوقيانوسيا لألعاب القوى لذوي الإعاقة، وفزاع الدولية الثانية لألعاب القوى لذوي الإعاقة (الجائزة الكبرى)، وأيضا ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى السادس لذوي الإعاقة.



وأرجع المقيرن هذه الإنجازات الكبيرة والدولية إلى توفيق الله سبحانه وتعالى ثم للدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين لقطاعي الشباب والرياضة في المملكة وخاصة رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة.



وكشف المقيرن أن منتخب ألعاب ألقوى أنهى مشاركاته قبل خوض دورة الألعاب البارالمبية 2016 في البرازيل، وقال "كانت بإذن الله خير انطلاق برنامج إعداد المنتخب لهذا المحفل الكبير في الصيف القادم".



وأضاف "سيدخل اللاعبين المتأهلين لهذه الدورة معسكرات مختلفة للإعداد النهائي".

وقدم المقيرن شكره للجنة ألعاب القوى وفي مقدمتهم الأستاذ حسم الصالح رئيس اللجنة والأستاذ ناصر القحطاني على جهودهم الكبيرة لإنجاح مشاركات وبرامج هذا المنتخب.

