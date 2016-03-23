بدر بن عبدالله يتكفل بحكام أجانب للقادسية

أعلن القادسية عن تكفل الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عضو شرف النادي برسوم استقدام حكام أجانب لإدارة مباراتي الفريق أمام نجران والوحدة في الجولتين 22 و23 بالدوري السعودي للمحترفين.

ويلتقي القادسية مع نجران في الجولة الثانية والعشرين يوم 8 أبريل المقبل ثم يواجه الوحدة في الجولة الثالثة والعشرين يوم 17 من ذات الشهر.

ويأتي هذا الدعم بعد أن أعلنت إدارة النادي عن رغبتها بطلب حكام أجانب للمباريات التي ستقام على أرضه نظرا لأهمية المباريات المتبقية من الدوري في تحديد مصير الفريق.

وكان الأمير بدر قد دعم للفريق بصرف مكافآت مجزية وصلت إلى 20 ألف ريال لكل لاعب في الجولات السابقة من الدور الثاني للمسابقة.

ويحتل القادسية المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 14 نقطة.