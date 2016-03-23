فان مارفيك: ماليزيا لا تختلف عن البرازيل

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الأخضر أن المواجهة التي ستجمع بالمنتخب الماليزي مساء الخميس تعتبر مهمة حتى وإن كان الأخير أقل مستوى من السعودي، مشيراً إلى أنه لا يفرق بين ماليزيا والبرازيل، وعلى اللاعبين الدخول بذات الحافز وكامل الإمكانيات في أي مباراة.

وقال فان مارفيك في المؤتمر الصحفي: لقد كان رتم اللقاء بطيء في ظل التراجع الكبير من المنافس الذي لعب بطريقة دفاعية عالية لكننا تمكن من رفع الرتم بعد أن سجل منتخب ماليزيا في مرمانا و العودة في خمسة دقائق عبر التعديل ثم التقدم بنتيجة المباراة ، و هو الأمر الذي ربما يحاول المنافس إتباعه في لقاء الغد فقد وضعنا في الحسبان ذلك بأن لن تكون هناك مساحات كبير في ظل التكتل الدفاعي من المنافس لذا نحتاج إلى السرعة و استغلال المساحات في خلف اللاعبين من أجل تحقيق الفوز

وأتبع: لم نكن محظوظين فقد تعرضنا لإصابة ثلاثة لاعبين مما أعطى الفرصة لضم لاعبين جدد فقد كنا وقتها لا نملك أي خيار أمام تلك الإصابات ، في كل أنحاء العالم هناك فرق لديها لاعبين على مستوى عالي و لكن لا يكون مستوى الفريق عالي و ما نود تحقيقه مع المنتخب السعودي أن يكون الفريق بمستوى عالي و لاعبين بمستوى عالي حيث لدينا عناصر جيدة لذا عنصر الحافز و الدافع لابد أن يكون نابعاً من الداخل لدى جميع اللاعبين في ظل توفر بيئة العمل الجيدة لكن يجب على الجميع العمل بجديه و أن نؤمن بتحقيق النتائج الإيجابية مع استجابة اللاعبين في الأداء المميز و الجذاب و الذكي .

و عن حظوظ المنتخب في التصفيات الآسيوية رد قائلاً : لا استطيع الإجابة بنسبة 100 % فالأهم الآن أن نجعل تركيزنا منصب نحو مواجهة منتخب ماليزيا و أن نعمل بدافع و ذكاء في رسم طريقتنا فأنا عملت على اختيار طريقة اللعب التي تتناسب مع اللاعبين و العمل على التطور و نحن دائماً على اتصال جيد مع مدربي الأندية لكي نغطي جميع الجوانب مع اللاعبين كما أن متابعتنا لم تقتصر على ذلك بل تابعنا المنتخب الأولمبي فنحن نحاول العمل بأكبر قدر من الاحترافية لكن هذا لا يعطي ضمان بل يجب علينا مواصلة العمل فنحن نمتلك فريق جيد قادر على إظهار إمكانياته بالشكل المأمول .

