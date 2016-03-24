القادسية يهز شباك الخليج بثلاثية

فاز القادسية 3 / 1 على ضيفه الخليج في المباراة الودية التي جرت بينهما الخميس في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري السعودي لكرة القدم المتوقفة حاليا بسبب مشاركة منتخب السعودية في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم بروسيا 2018 وكأس آسيا 2019 بالإمارات.

ولعب الخليج بالبدلاء في بداية المباراة فيما لم يشارك الكاميروني امينو بوبا بسبب تعرضه لنزلة برد بعكس القادسية الذي لعب باغلب عناصره الاساسية.

وانتهى الشوط الاول بتقدم القادسية بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي جاديسون في الدقيقتين 31 و.35

وفي الشوط الثاني تحسن اداء الخليج بعد مشاركة مجرشي ومصعب بدلاً من هتان باهبري وسامر سالم ليقلص الضيوف الفارق بعدما سجل علاء ريشاني هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة .55

وأجرى مدرب القادسية عدة تغييرات ساهمت في استعادة القادسية للسيطرة في الربع الاخير من المباراة ليتمكن نايف البلوي من أضافه الهدف الثالث عبر ركلة جزاء في الدقيقة .77

وشهدت المباراة تعرض بعض لاعبي الفريقين للاصابة كالبرازيليين جادسون وهتان وسامر الذين خرجوا بداعي الاصابة ومن المنتظر ان يخضعوا الى فحوصات طبية للتأكد من مدى قوة إصاباتهم.

وتنتظر فريق الخليج مباراة ودية اخرى مع فريق نجران بعد غد السبت على ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام تحضيراً للمباراة المقبلة في بطولة الدوري السعودي أمام ضيفه الهلال في الثاني من الشهر القادم.

