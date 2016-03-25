فان مارفيك يكتفي بـ"الصباحية" ويمنح اللاعبين جولة حرة

اكتفى الأخضر السعودي بحصة تدريبية صباحية الجمعة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك تحضيرا لمواجهة مضيفه منتخب الإمارات الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المشتركة.

وأجرى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية خلال مواجهة ماليزيا مرانا استرجاعيا رفقة المعد البدني، فيما أجرى بقية اللاعبين تدريباتهم الاعتيادية، قبل أن يطبق فان مارفيك المدير الفني عددا من الجمل التكتيكية.

من جهته منح الجهاز الفني اللاعبين راحة عن الحصة التدريبية المسائية، وأتاح لهم الفرصة بالخروج والالتقاء بأسرهم، على أن يعاودا الانتظام مجددا في المعسكر غدا السبت.