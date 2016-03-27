أهلي جدة يعد معتز هوساوي بـ4 ملايين نهاية الموسم

وعدت إدارة أهلي جدة مدافعها معتز هوساوي بالحصول على الدفعات التي يطالب بها نظير توقيعه عقداً مع النادي في سبتمبر 2014 لمدة 4 مواسم.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن هوساوي يطالب إدارة الأهلي بالحصول على 4 ملايين ريال تمثل دفعتين كان مقرراً الحصول عليهما قبل نهاية عام 2014، ودفعة أخرى مع مطلع الموسم الرياضي الجاري، لكن إدارة أهلي جدة لم تسلمه إياها، فيما فضل اللاعب التواصل مع إدارة الأهلي بشكل مباشر دون الدخول في نزاعات أو التوجه إلى لجنة الاحتراف أو غرفة فض المنازعات.

وفي المقابل قالت مصادر أهلاوية لـ"العربية.نت" إن إدارة الأهلي اتفقت مع هوساوي وبقية اللاعبين الذين يطالبون النادي بمتأخرات بجدولتها وتسديدها كاملة خلال موعد أقصاه نهاية الموسم الجاري، نافية انتظار النادي الغربي الدفعة المالية المنتظرة من قبل الخطوط القطرية، شريك النادي الاستراتيجي.

ويعتبر معتز هوساوي (24 عاماً)، خريج أكاديمية أهلي جدة، أحد أهم اللاعبين في صفوفه منذ بدء مشاركاته مع الفريق الأول مطلع الموسم الماضي بتفضيل السويسري غروس له على مجموعة من المدافعين الذين تواجدوا في الفريق الأول قبله، وشارك العام الماضي في أغلب المباريات ولم يغب سوى عن 4 مباريات دورية، أما في هذا الموسم فشارك في 18 مباراة وغاب عن اثنتين بسبب الإصابة، أما على الصعيد الدولي فاختاره الإسباني لوبيز كارو إلى المعسكر الصيفي الذي أقامه في إسبانيا، واختاره الروماني كوزمين أولاريو للمشاركة مع المنتخب السعودي في كأس آسيا 2015.