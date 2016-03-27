اتحاد جدة يرفض تغيير موعد الديربي

رفضت إدارة اتحاد جدة تغيير موعد مباراة فريقها أمام الأهلي مساء السبت، والذي يصادق إقامة كلاسيكو إسبانيا، وطالبت في خطاب بعثته إلى رابطة دوري المحترفين بإبقاء الموعد كما كان مقرراً.

وتقام مباراة أهلي جدة والاتحاد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية، فيما تُلعب مباراة برشلونة وريال مدريد بعد نصف ساعة من مواجهة ديربي جدة.

ونقل حساب اتحاد جدة على "تويتر" رفض إدارة النادي على مقترح التقديم إلى السابعة بتوقيت السعودية، وطالب بتثبيت الموعد كما كان مقرر سابقاً.

ويلعب الاتحاد ثالث الدوري السعودي مع الأهلي المتصدر ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي.

