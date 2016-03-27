البحريني شكر الله يقود مباراة الإمارات والسعودية

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الإمارات والسعودية إلى طاقم بحريني بقيادة نواف شكر الله، وبمعاونة ياسر خليل ومحمد جعفر وعمار محفوظ.

وسبق لنواف شكر الله قيادة 4 مباريات للأخضر، واحدة منها رسمية كانت في بطولة الخليج 2009 أمام اليمن، وحينها انتصر السعوديون بسداسية نظيفة، وقاد مباراة السعودية وتايلاند الودية في أواخر 2008 وحينها سجل نايف هزازي هدف الفوز، وفي ودية الأخضر أمام توغو عام 2010 وانتهت المباراة بهدف سعود كريري، وفي الرابعة تعادل سلبي أمام العراق في 2009.

وعلى صعيد الأندية السعودية، أدار شكر الله مباراة الهلال وبختاكور التي انتهت بفوز عريض للأول 4-1، وفوز اتحاد جدة على الوحدات الأردني في الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، وفي النسخة الماضية تولى تحكيم لقاء الإياب بين أهلي دبي والهلال التي شهدت تأهل الأول إلى نهائي دوري الأبطال.

كما يعتبر نواف شكر الله أول حكم خليجي يدير مباراة في دوري المحترفين السعودي، عندما حكم مباراة الرائد والتعاون في موسم 2011 والتي انتهت لمصلحة الأول بهدفين.

ودولياً، شارك شكر الله في قيادة مباراتين بكأس العالم الأخيرة في البرازيل، الأولى كانت بين إسبانيا وأستراليا، والأخرى مباراة البرتغال وغانا في دور المجموعات.