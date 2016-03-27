فريق"البطي"يوصي بتحويل الألعاب الفردية إلى مراكز رياضية

أوصى فريق العمل المكلف بدراسة وتقييم الاندية السعودية بإعداد معايير لأداء الأندية وبناء مؤشرات لتحققها، ومنحها موسم رياضي واحد لتطبيق تلك المعايير لتحسين وتطوير أدائها، وبعد ذلك تقييمها وفقاً لمؤشرات أدائها.



وكشف فريق العمل الذي يرأسه عادل البطي في دراسته المقدمة للأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الأحد" دراسة نتائج معايير الألعاب الجماعية ثم تحديد عدد الأندية المنافسة والممارسة وفقاً لتلك النتائج، وتحويل الألعاب الفردية إلى مراكز في مناطق ومحافظات المملكة مع بقاء اللعبة في الأندية المميزة وفق متطلبات وشروط، كما يتم يتشكيل فريق عمل لتقييم ومتابعة تطبيق المعايير قبل بداية الموسم بشهرين وينتهي بنهاية أعمال التقييم.

وزاد فريق العمل في توصياته: تأهيل القائمين على العمل الإداري في الأندية من خلال بناء وصف وظيفي لكافة المهام الإدارية والفنية في الأندية، وبناء منظومة تكافل إداري بين كافة القطاعات ذات العلاقة بالأندية والمنافسات والألعاب الرياضية، كما يتم التدرج في تفعيل الأندية الرياضية التجارية مع البدء بإدراج الأنشطة الرياضية الجماهيرية مثل كرة القدم، وإعداد دراسات جدوى لدراسة أساليب نجاح مشروع إداراج الاندية التجارية الرياضية وكيفية الشروع بها.

وفي المقابل، نفى الأمير عبدالله بن مساعد نية الرئاسة إلغاء أو دمج أي أندية وزاد: العامل الجغرافي من أهم المعايير التي قدمها فريق العمل ولن يتم إلزام الأندية بإنشاء ألعاب جديدة لديها، كما ستمنح حوافز لتمارس دورها المطلوب، وهناك مقترح لوضع معايير لتقييم الأندية من خلال دراسة النادي العام بما فيها الوضع المالي ، سيرة النادي العامة، وتاريخ النادي وإنجازاته الرياضية، وعدد السكان في المنطقة أو المحافظة، وجماهيريته، والأكاديميات والفئات السنية، والاعتبارات الاجتماعية، والمسؤولية الاجتماعية، وعدد العاملين والمستفيدين من النادي، وأن يتم تحويل هذه المعايير إلى قيم وأرقام وفقاً لأهمية كل معيار

وحول الأندية الرياضية قال عبدالله الغامدي عضو فريق العمل: سيتم ذلك وفقاً لتقييم الرياضات والمناطق التي تحتاج إلى إدراج الأندية التجارية ودخولها للمنافسة، وتهيئة المناخ الملائم لنجاح إدراج الأندية الرياضية، وإيجاد بيئة استثمارية وفق قوانين واضحة تحدد الإلتزامات والإمتيازات، وبناء تشريعات ونظم لتأسيس واستقرار الأندية التجارية.