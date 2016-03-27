الشعلة يتغلب على الهلال وديا

خسر الهلال مواجهة ضيفه الشعلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهة ودية جمعت الفريقين على الملعب الرئيسي للنادي العاصمي.

وجاءت الأهداف الهلالية من إمضاء اللاعب محمد الشلهوب عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 25، وزميله أحمد شراحيلي عند الدقيقة 86، فيما سجل مسفر البيشي هدفين للشعلة، وأحرز عادل محمد الهدف الثالث.

ودخل اليوناني دونيس بتشكيل مكون من، فهد الثنيان في حراسة المرمى، وفهد غازي، محمد جحفلي، أحمد شراحيلي، عبدالكريم القحطاني، سعود كريري، فيصل درويش، عبدالعزيز الدوسري، محمد الشلهوب، نواف العابد، يوسف السالم، فيما زجفي الشوط الثاني بكل من، محمد الواكد، سلطان الغليميش، عبدالعزيز الشريد، محمد القرني، خالد كعبي، ناصر الشمراني، ياسر القحطاني.

من جهته، أدى اللاعبان عبدالله عطيف وإلتون ألميدا مرانًا لياقيًا بالجري حول الملعب، فيما واصل الثنائي البرازيلي ديغاو وإدواردو برنامجيهما التأهيليين.

