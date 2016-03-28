الأخضر يتفوق على الإمارات في المواجهات الرسمية

يخوض المنتخب السعودي لقاءً هاماً أمام المنتخب الاماراتي يوم الثلاثاء على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي لحسم صدارة المجموعة الأولى ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى تصفيات مونديال روسيا 2019 وكأس آسيا 2019.



ويدخل الأخضر اللقاء بأفضلية كبيرة على مستوى مواجهاته الرسمية أمام الأبيض الاماراتي في بطولات الخليج وتصفيات المونديال وكأس آسيا طوال تاريخهما إذ نجح بالفوز في 16 مواجهة مقابل 4 خسائر, في حين حسم التعادل 5 مباريات بحسب احصائيات موقع المنتخب السعودي على الانترنت.



وفي تصفيات المونديال التقى المنتخبان في 6 مباريات بدأت من تصفيات مونديال 86 وتعادلا ذهاباً في الرياض سلبياً وحسم الأبيض الإياب بفوزه 1-صفر.



وفي تصفيات مونديال 90 لعب المنتخبان مواجهة وحيدة في سنغافورة وانتهت بالتعادل السلبي, وتواجها مرة أخرى في تصفيات مونديال 2010 وفاز الأخضر ذهاباً في أبوظبي 2-1 وإياباً في الرياض 3-2, وآخر مواجهاتهما في التصفيات كانت لقاء الدور الأول والذي انتهى للمنتخب السعودي 2-1 الموسم المنصرم.



وفي تصفيات كأس آسيا التقى المنتخبان في لقاء وحيد كان في عام 84 وفاز الأخضر 1-صفر, في حين التقوا في نهائيات كأس آسيا في مواجهتين حسمها الأخضر, الاولى كانت في عام 92في اليابان وانتهت 2-صفر, والثانية كانت في نهائي كأٍس آسيا 96 في العاصمة الاماراتية أبوظبي وانتهت بركلات الترجيح 4-2.



وعلى مستوى بطولة كأس الخليج التقى المنتخبان في 17 مواجهة كان النصيب الأكبر منها للأخضر بفوزه في 10 مباريات في حين فاز الأبيض الاماراتي في 4 مباريات وتعادلا في 3 مباريات.



ويعتبر مهاجم المنتخب السعودي المعتزل ماجد عبدالله هو هداف مواجهات المنتخبين بواقع أربع أهداف, في حين أن السعودي خليل الزياني هو أكثر من درب الأخضر أمام الامارات بواقع 6 مباريات.



