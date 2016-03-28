الأخضر يواجه الأبيض الإماراتي بحثاً عن تأكيد الصدارة

يسعى المنتخب السعودي إلى تأكيد صدارته حينما يحل ضيفاً على المنتخب الاماراتي على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي في المرحلة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة.

وحجز الأخضر مقعده في التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018 وكأس آسيا 2019 بعد فوزه على ماليزيا 2-صفر المرحلة السابقة ليضمن التأهل بغض النظر عن نتيجته أمام الإمارات.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة بأكثر من فرصة للبقاء متصدراً، إذ إن الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدفين ستجعله على رأس مجموعته التي تضم منتخبات الإمارات وفلسطين وماليزيا وتيمور الشرقية، حيث جمع 19 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي فان مارفيك مدرب الأخضر بنفس تشكيلته التي خاضت لقاء ماليزيا الماضي بوجود المهاجم محمد السهلاوي وحيداً في المقدمة، وفي خط الوسط سيتواجد سلمان مؤشر ويحيى الشهري وتيسير الجاسم وعبدالملك الخيبري وسلمان الفرج، وسيؤمن المدافعان عمر هوساوي وأسامه هوساوي وبجانبهم عبدالله الزوري وياسر الشهراني المناطق الخلفية مع الحارس خالد شراحيلي.

وفي المقابل ستكون مهمة المنتخب الإماراتي صعبة للغاية، كونه سيدخل اللقاء مثقلاً بغياب أكثر من لاعب يتقدمهم المهاجم علي مبخوت للإصابة والثلاثي اسماعيل الحمادي وحبيب الفردان وماجد حسن للإيقاف، بعد حصولهم على الإنذار الثاني في مباراة فلسطين الماضية.

وتنفس مهدي علي الصعداء بعد أن تأكدت مشاركة المهاجم أحمد خليل الذي خرج قبل نهاية مباراة فلسطين متأثراً بإصابته، في حين اضطر المدرب الإماراتي مهدي علي لاعب الشباب داود علي ولاعب العين أحمد برمان لتعويض النقص الحاصل في الفريق.

وسيكون الأبيض مطالباً بتحقيق الفوز بفارق ثلاثة أهداف نظيفة، إذا ما أراد التأهل إلى التصفيات النهائية لمونديال روسيا 2018 متصدراً في حين أن الخسارة قد تخرجه مبكراً في حال تمكنت منتخبات عمان والصين والأردن من الفوز على إيران وقطر وأستراليا التي تتنافس معه على بطاقة أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وحقق المنتخب الإماراتي فوزاً ثميناً على المنتخب الفلسطيني 2-صفر في المرحلة السابقة، سجلها أحمد خليل من ركلة جزاء واسماعيل الحمادي ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن الأخضر السعودي المتصدر.