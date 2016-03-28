فان مارفيك: سنسعد الجماهير.. ولا فوارق بين المنتخبين

توقع الهولندي بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي، أن تكون مواجهة فريقه أمام الإمارات، غدا الثلاثاء، في ختام الدور الثاني بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2018 وكأس آسيا 2019 هجومية وخالية من أي فوارق فنية كبيرة بين الفريقين.

وقبل إقامة الجولة الأخيرة من الدور الثاني تتصدر السعودية - التي تأهلت لكأس العالم أربع مرات متتالية بين عامي 1994 و2006 - المجموعة الأولى بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات وضمنت التأهل للدور الحاسم.

ويحتاج فريق المدرب الإماراتي مهدي علي للفوز في أبوظبي لضمان تأهله للدور الحاسم ولو حتى ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني على الأقل.

ويتأهل أبطال المجموعات الثماني، إضافة لأفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني إلى الدور المقبل في تصفيات كأس العالم، وكذلك إلى نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات.

وقال فان مارفيك في المؤتمر الصحافي اليوم الاثنين: "أعتقد أن المباراة ستكون ممتعة تسعد الجماهير لعدم وجود فوارق فنية كبيرة بين الفريقين، لكن الدافع والاستعداد الجيد طوال الفترة الماضية يجعلنا أكثر حرصا على التفكير في الفوز".

ويسود شعور بالارتياح ضمن صفوف المنتخب السعودي بعد الفوز 2-صفر على ماليزيا يوم الخميس الماضي، وضمان التأهل للدور المقبل، بينما فازت الإمارات على ضيفتها فلسطين بالنتيجة ذاتها.

ورفض فان مارفيك في تصريحاته التي نقلها موقع الاتحاد السعودي على الإنترنت الحديث عن التشكيلة التي ستخوض اللقاء، واكتفى بالقول إن جميع لاعبيه جاهزون بدنيا وفنيا بعد تجاوز الإصابات التي ضربت الفريق في بداية المعسكر الداخلي في جدة.

وأكد المدرب الهولندي أن "طبيعة المنافس لا تشكل لنا فارقا كبيرا. ما يهمنا هو وجود الدافع لدينا لتقديم المستوى الذي عملنا من أجله طوال الفترة الماضية".