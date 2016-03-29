الفيصلي ينتظر سادات وبالبوا قبل مواجهة الرائد

يتظر ليفيو كيوبتاريو مدرب الفيصلي وصول التوغولي سادات أوريكو وزميله خافيير بالبوا لاعب الرأس الأخضر إلى المجمعة لإكمال الصفوف قبل مواجهة الرائد ضمن مباريات الجولة 21 من دوري جميل للمحترفين.

وركز الروماني على التدريبات التكتيكية في الحصة التدريبية التي أقامها مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز في المجمعة، كما تدرب حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدربهم نيتو.

ويستضيف الرائد نظيره الفيصلي في بريدة، ويحتل الأخير المركز الثامن برصيد 26 نقطة، فيما يتخلف عنه المضيف بـ10 نقاط في المركز 12.

