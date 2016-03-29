تيسير: الأخضر حصل على الأهم رغم التراجع

أبدى تيسير الجاسم سعادته بتأهل الأخضر إلى نهائيات كأس أمم آسيا المقبلة بدون أي خسارة وذلك بعد تعادل السعودية مع الإمارات 1 / 1 في المباراة التي اقيمت الثلاثاء في الجولة الأخيرة من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كاس آسيا 2019 وكأس العالم .2018

وأضاف قائد أهلي جدة في تصريحات تلفزيونية : تراجع أداء المنتخب عما كان عليه في الشوط الأول، ولكننا حصلنا على الأهم وهو ضمان الصدارة كما رافقنا المنتخب الإماراتي للمرحلة النهائية.

وقال الجاسم، عقب المواجهة، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق : بعث لنا الهدف الاطمئنان في اللقاء كنا نحتاج للتعادل للحصول على الصدارة على عكس منتخب الإمارات الذي كان حريصا على الفوز.

