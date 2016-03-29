سفياني ينهي العلاج ويستعد للنصر

استعاد البرتغالي جوزيه غوميز مدربي التعاون لاعبيه ربيع سفياني وأحمد الزين بعد إصابة الأول في العضلة الضامة، وخروج الثاني من التدريب بسبب كدمة قوية في الركبة.

وخرج الزين من تدريب الإثنين المسائي وهو يعاني من كدمة في ركبته، لكن الفحوصات الطبية التي أجراها صباح الثلاثاء كشف سلامته، وانخرط مباشرة في التدريبات الجماعية، أما ربيع سفياني الذي عانى من ألم في العضلة الضامة قبل نحو أسبوع، فاشترك في التمرين بعد نهاية برنامجه التأهيلي.

ويرحل التعاون نهاية الأسبوع الجاري إلى الرياض لمواجهة النصر على استاد الملك فهد الدولي ضمن مباريات الجولة 21 من دوري جميل للمحترفين.

