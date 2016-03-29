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عطيف والدوسري يشتركان في تدريبات الهلال

المصدر: العربية.نت
تدريب هلالي سابق "ارشيفية"
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اشترك الثلاثي عبدالله عطيف وإلتون ألميدا وسالم الدوسري في تدريبات الهلال الجماعية مساء الثلاثاء، فيما استمر البرازيليان كارلوس إدواردو وديغاو بإجراء برنامجيهما التأهيلين استعداداً لما تبقى من مواجهات الموسم التي تنتظر الأزرق.

وقال المركز الإعلامي للهلال، بأن الخماسي الدولي خالد شراحيلي وسلمان الفرج وياسر الشهراني وعبدالله الزوري ومحمد البريك سيلتحقون بتدريبات الفريق مساء الاربعاء، فيما يكمل الكوري الجنوبي كواك تاي هي عقد اللاعبين الدوليين في التدريبات مساء الخميس.

وقرر اليوناني جيورجيوس دونيس إغلاق تدريبات الأزرق ابتداءً من يوم الاربعاء للتحضير لمواجهة الخليج خارج أرضه.

كلمات دالّة

#الهلال, #دوني, #سالم الدوسري, #عبدالله عطيف

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