النصر وشايع يقتربان من نقطة اتفاق.. واتحاد جدة ينتظر

اقترب النصراويون من الوصول إلى اتفاق مع شايع شراحيلي لاعب خط الوسط، من أجل تأمين بقائه داخل المعسكر الأصفر في المواسم المقبلة، بعدما دخل الفترة الحرة من عقده قبل ما يزيد عن شهر.

وقالت مصادر "العربية.نت" إن اجتماعاً ضم شراحيلي (25 عاماً) إلى جانب الأمير فيصل بن تركي بعد انتهاء تدريب مساء الأحد في النادي، وسأل الأخير عن مطالبه المالية للتجديد، لكن اللاعب الدولي أكد في اجتماعه مع رئيسه أنه لا يضع أي رقم معين لإمضاء عقده الاحترافي الجديد مطالباً بأن يتم معاملته مالياً بنفس الطريقة مع اللاعبين الذين جددوا مع الأصفر في فترات سابقة.

ووفقاً لذات المصادر فإن حسين عبدالغني، قائد النصر تحدث مع مسؤولي الإدارة أكثر من مرة لإنهاء أمر تجديد شراحيلي قبل دخوله الفترة الحرة أواخر الشهر الماضي وحتى بعد دخوله الفترة، فيما قالت المصادر إن شايع الذي يدير أعماله سلطان البلوي، أبلغ النصراويين قبل أيام عن عرض قدم إليه من اتحاد جدة يتضمن حصوله على 5 ملايين ريال سنوياً مقابل التسجيل في كشوفات أصفر جدة كلاعب هاو.

وكانت إدارة النصر قد قدمت عرض تجديد عقد شايع في أكتوبر الماضي يتضمن الحصول على 2.4 مليون ريال سنوياً لمدة 5 مواسم، لكن اللاعب رفضه، وهو ما يضمن حصول النصر على 12 مليون ريال في حالة انتقاله كلاعب محترف إلى أي فريق سعودي آخر بحسب نظام لجنة الاحتراف قبل أن يتم إلغاء المادة السادسة من نظام اللجنة في وقت لاحق.

ويعتبر شراحيلي أحد اللاعبين القلائل في قائمة أصفر الرياض ممن تخرجوا من فئاته السنية، وصولاً إلى تمثيل الفريق الأول في 2009، لكن بروزه الحقيقي بدأ مع المدرب الأوروغوياني كارينيو عندما تحول إلى لاعب وسط ميدان، ويكون أحد العناصر التي جلبت بطولتي دوري وكأس ولي العهد للنصر، وأسهمت مستوياته بوصوله إلى المنتخب السعودي في 2013 تحت إدارة الإسباني لوبيز كارو الفنية.