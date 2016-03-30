حسن معاذ يدخل تدريبات الشباب الجماعية

واصل الشبابيون تدريباتهم بمشاركة حسن معاذ بعد فراغه من المشاركة الدولية مع المنتخب السعودي أمام ماليزيا والإمارات، فيما اكتفى عبدالملك الخيبري بإجراء تدريبات استرجاعية بعد لعبه مع الأخضر المباراة الأخيرة مساء الثلاثاء.

وركز التونسي فتحي الجبال على الجوانب اللياقية للاعبي الشباب، قبل التحول إلى الجوانب التكتيكية وبناء الهجمة من الخلف، استعداداً لمواجهة القادسية في الجولة 21 من الدوري السعودي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويحتل الشباب المركز الخامس بالدوري، وعلى بعد 5 نقاط من التعاون صاحب المركز الرابع.

