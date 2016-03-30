دوليو الهلال يكتفون بالتدريبات الاسترجاعية

أجرى خالد شراحيلي وسلمان الفرج وياسر الشهراني وعبدالله الزوري، رباعي الهلال الدولي مراناً استرجاعياً مساء الاربعاء في مقر النادي، فيما دخل محمد البريك التمارين الجماعية مباشرة، وتواجد نواف العابد في العيادة الطبية بسبب المرض.

وقال المركز الإعلامي بنادي الهلال أن الرباعي الدولي أجروا مراناً استرجاعياً بسبب مشاركتهم في مباراة الأخضر مع الإمارات مساء الثلاثاء، أما البريك الذي لم يشارك فدخل مباشرة في التدريب الجماعي استعداداً لمواجهة الخليج نهاية الأسبوع الجاري، ومنعت نزلة برد نواف العابد من أداء التدريب بسبب واكتفى بالتواجد في عيادة بوبا الطبية، شريك الهلال الطبي.





