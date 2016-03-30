"الاحتراف" تغرم هزازي 50 ألفاً.. وتنذر سالم وباخشوين

غرمت لجنة الاحتراف باتحاد القدم السعودي نايف هزازي بدفع 50 ألف ريال بسبب خروجه من معسكر الأخضر الذي أقيم في جدة، فيما وجهت إنذارين خطيين لوليد باخشوين وسالم الدوسري الذان حضرا إلى المعسكر متأخرين.

وقالت اللجنة في بيان نشره موقع اتحاد اللعبة: بناء على الخطاب الوارد من أمانة الاتحاد العامة والمرفق به تقرير من الجهازين الفني والإداري للمنتخب السعودي بشأن مخالفة اللاعبين المحترفين نايف هزازي ووليد باخشوين وسالم الدوسري لنظام المعسكر الإعدادي لمباراتي الأخضر أمام ماليزيا والإمارات، فقد تم استدعاء اللاعبين المذكورين، وتقرر إنذار وليد باخشوين وسالم الدوسري خطياُ، وتغريم نايف هزازي 50 ألف ريال.

وأوضحت اللجنة أنها تصدت للأمر بعدما أحيل إليها للنظر فيه وفقاً لصلاحياتها ولعدم توزيع لائحة المخالفات والعقوبات الخاصة بالمنتخب على الأندية رغم الموافقة عليها منذ فترة.

