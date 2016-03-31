التعاون يبحث عن فوزه التاريخي الأول على النصر

سيكون التعاون أمام فرصة ثمينة لتحقيق فوزه التاريخي الأول على النصر في دوري المحترفين السعودي، حينما يحل ضيفاً عليه غداً الجمعة في المرحلة 21.



والتقى الفريقان في 12 لقاء بدوري المحترفين السعودي منذ عام 2010 وكانت الكفة تميل للنصر الذي حقق الفوز في 7 لقاءات في حين حسم التعادل 5 مواجهات.



وعلى الرغم من تفوق النصر إلا أن مبارياتهما دائماً ما تكون مثيرة وحافلة بالأهداف إذ بدأت في موسم 2010-2011 وانتهت المباراتان بالتعادل الايجابي 2-2 و 1-1 على التوالي.



وفي موسم 2011-2012 فاز النصر ذهاباً 2-1 وفاز إياباً في الرياض 5-صفر وهي أكبر نتيجة حدثت في مباريات الفريقين.



وفي الموسم الذي يليه كرر النصر فوزه ذهاباً 4-2 وإياباً 3-2 في مباراة كانت مثيرة بعد أن تقدم التعاون بهدفين قبل أن يعود أصفر العاصمة ويقلب الطاولة في الدقائق الأخيرة بالثلاثة سجلها الاكوادوري خايمي أيوفي "هدفين" والبرازيلي رافائيل باستوس.



وفي موسم 2013-2014 نجح النصر بالفوز ذهاباً 2-1 في القصيم وتعادلا إياباً 1-1 في مباراة التتويج بلقب الدوري لأصفر العاصمة.



وفي الموسم الماضي فاز النصر ذهاباً وإياباً 1-صفر على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم و2-1 على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.



وفي مباراة الذهاب هذا الموسم كان اللقاء مثيراً بعد أن تقدم النصر بهدفين نظيفين ونجح التعاون بتسجيل هدفي التعادل قبل أن يعود ويتلقى الهدف الثالث إلا أن لاعبه عبدالمجيد الرويلي نجح بتسجيل هدف التعادل.