النصر الجريح في مهمة صعبة أمام التعاون

يخوض النصر اختباراً صعباً حينما يستضيف التعاون على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في افتتاح المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين، في حين يبحث الرائد عن تحقيق الفوز الثاني على التوالي والابتعاد عن شبح الهبوط حينما يواجه ضيفه الفيصلي، ويسعى الوحدة لمواصلة انتصاراته بمواجهة ضيفه الفتح.

وعلى استاد الملك فهد الدولي ستكون مهمة النصر الجريح صعبة للغاية، حينما يواجه التعاون المتألق هذا الموسم والباحث عن مركز يؤهله إلى دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

ويأمل النصر في العودة مجدداً إلى سكة الانتصارات والبحث عن نقاط تحسن مركزه، إذ إن بطل الدوري في الموسمين الماضيين يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة وبات قريباً من فرق المؤخرة ولا يفصله عن الوحدة صاحب المركز العاشر سوى خمس نقاط فقط.

وفقد النصر نغمة الانتصارات في المراحل الست الأخيرة، إذ إن آخر فوز له كان على حساب هجر في المرحلة 14 في حين تعادل أمام القادسية والوحدة والأهلي والفيصلي وخسر لقاءين أمام نجران والهلال في المرحلة السابقة.

وسيفقد الإسباني كانيدا مدرب النصر الحارس عبدالله العنزي والبرازيلي ماريكينيوس اللذان تعرضا للإصابة خلال التدريبات الإعدادية للدوري الذي توقف لمدة 19 يوما بسبب مواجهتي المنتخب السعودي أمام ماليزيا والإمارات في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وفي المقابل يسعى التعاون إلى استغلال ظروف النصر والاقتراب أكثر من فرق الصدارة ومن خطف أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

ونجح التعاون في استعادة توازنه في المرحلة السابقة بعدما خسر من الخليج وتعادل أمام نجران في المرحلتين 18 و19 إلا أنه عاد وحقق فوزاً كبيراً على الشباب 4-صفر ليوسع الفارق بينهما إلى خمس نقاط ويبتعد بالمركز الرابع برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد الثالث و7 نقاط عن الأهلي المتصدر.

وعلى استاد الملك عبدالله بالقصيم يبحث الرائد عن انتصاره الثاني على التوالي والابتعاد أكثر عن مناطق شبح الهبوط حينما يستضيف الفيصلي.

ونجح الرائد في تحقيق فوز ثمين على هجر في المرحلة السابقة ليحتل المركز 12 برصيد 16 نقطة عن نجران صاحب المركز 11 وبفارق نقطتين عن القادسية قبل الأخير.

في حين يسعى الفيصلي إلى استعادة توازنه ومواصلة بحثه عن مركز متقدم بعد خسارته أمام الفتح في المرحلة السابقة ليحتل المركز الثامن برصيد 26 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن الخليج السادس.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يأمل الوحدة في مواصلة انتصاراته والاقتراب أكثر من مراكز الوسط حينما يستضيف الفتح.

ونجح الوحدة في تحقيق انتصارين متتاليين في المرحلتين السابقتين على حساب هجر والاتحاد ليرفع الفريق رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر وبفارق 6 نقاط عن القادسية صاحب المركز قبل الأخير.

وفي المقابل يسعى الفتح إلى مواصلة حصده للنقاط بعد أن نجح بجمع 4 نقاط في المرحلتين السابقتين بتعادله أمام الاتحاد وفوزه على الفيصلي ليحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن الخليج السادس.