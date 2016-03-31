بيتوركا متفاجئ.. الخضير غير متاح في الديربي

أثار إسقاط اسم تركي الخضير لاعب اتحاد جدة من قائمة فريقه المشاركة في المنافسات المحلية، غضب الروماني فيكتور بيتوركا مدرب الفريق.

وكان الخضير قد قدم مستويات لافتة خلال معسكر الفريق في جبل علي الإماراتية، وسجل هدف الفوز في مباراته الودية أمام بني ياس الإماراتي، ما دعا بيتوركا إلى الاهتمام به أكثر للاستفادة من خدماته في الديربي المقبل أمام الأهلي ضمن منافسات الدوري السعودي.

وتفاجأ بيتوركا بوجود اسم الخضير في قائمة الفريق للمشاركات الخارجية فقط، وغيابه عن القائمة المحلية، وهو ما دفعه للاجتماع بإدارة الفريق واللاعب لتقديم تفسيرات لما حدث.

يذكر أن الخضير مثل الاتحاد قادما من فريق الأنصار في المدينة المنورة صيف 2013 قبل أن يرحل عنه معارا إلى الخليج في فبراير الماضي لمدة 6 أشهر، ومن ثم تعرض لقطع في الرباط الصليبي أنهت مشواره مع النادي الشرقي، قبل أن يتعافى ويعود لخوض التمارين مع فريقه الجداوي.