كانيدا: التعاون يشبه الفتح.. وواثق من تجاوزه

شدد راؤول كانيدا، مدرب فريق النصر السعودي، الخميس، على أهمية المرحلة القادمة بالنسبة لفريقه، مشيرا إلى أن المباريات المقبلة ستكون متتالية نتيجة تداخل المسابقات الثلاث الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، وهذا يتطلب من الفريق جهدا مضاعفا لتحقيق نتائج إيجابية.

وأكد كانيدا في المؤتمر الصحافي للحديث عن المباراة، أن البقاء في التشكيلة الأساسية للفريق خلال المرحلة القادمة سيكون للأفضل والأكثر جاهزية وعطاء ولمن يثبت جدارته باللعب.

وأضاف المدرب الإسباني: "إن فترة التوقف تعتبر سلاحا ذا حدين نظراً لتواجد عدد من لاعبي النصر بالمنتخب ما يؤكد أن الفريق يملك عناصر جيدة ومؤثرة في مسيرة الكرة السعودية، وهذا مصدر فخر للنصر حتى وإن كان غيابهم يؤثر على الاستعداد في فترات التوقف".

وعن مباراة الفريق أمام التعاون، قال كانيدا: "إن التعاون يذكرني بما قدمه الفتح من مستويات جميلة حقق بها بطولة الدوري قبل عدة مواسم".

وأضاف: "لقد قدم التعاون مستويات متميزة حقق من خلالها نتائج جيدة مثل فوزه الأخير على الشباب ويملك لاعبين على مستوى ممتاز ولكن لدي ثقة كبيرة بلاعبي النصر وقدرتهم على تحقيق نتيجة ايجابية في المباراة".

واختتم مدرب النصر حديثه قائلا: "علينا أن نخرج من تفكيرنا ان مباريات الدوري لا تهمنا بعد ان فقدنا الأمل في المحافظة على اللقب. لابد أن نلعب كل مباراة من أجل الفوز وينبغي علينا ألا نقبل بأي نتائج لا تليق بفريقنا".

يذكر أن النصر يحتل حاليا المركز التاسع في ترتيب المسابقة.