الرائد يواصل صحوته ويكتسح الفيصلي بخماسية

واصل الرائد صحوته في دوري جميل السعودي للمحترفين بعد تحقيقه الفوز الثاني على التوالي باكتساحه ضيفه الفيصلي 4-صفر في افتتاح المرحلة 21 من المسابقة.

وظهر الرائد بمستوى مميز وفرض سيطرته مبكراً على المباراة، ونجح مهاجمه الغيني اسماعيل بانجورا بافتتاح التسجيل بعد مرور 12 دقيقة بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس منصور النجعي.

وواصل الرائد سيطرته وكاد مهاجمه بانجورا يسجل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله فهد الجهني برأسه ذهبت بجانب القائم الأيسر للنجعي.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر بانجورا هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله سلطان السوادي أمام المرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الرائد سيطرته على المباراة ونجح مهاجمه فهد الجهني بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعد تلقيه تمريرة ذكية من الأرميني بيتزيلي ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس منصور النجعي.

ولم يتوقف المد الهجومي لأصحاب الأرض الذين نجحوا بتسجيل الهدف الثالث عن طريق فهد الجهني عند الدقيقة 70 الذي حول تمريرة بيتزيلي بقدمه قوية في مرمى الفيصلي.

وواصل الرائد هجومه ونجح لاعبه سلطان السوادي بزيادة غلة فريقه التهديفي بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 83 بعدما حول عرضية زميله فهد الجهني بسهولة في شباك النجعي.

وعند الدقيقة 89 اختتم لاعب الرائد البديل حمد الحمد أهداف فريقه بتسجيل الهدف الخامس بعد تلقيه تمريرة ذكية من زميله سلطان السوادي ليضع الكرة بسهولة في شباك منصور النجعي.

وارتفع رصيد الرائد إلى 19 نقطة في المركز 11 مؤقتاً وبفارق الأهداف عن نجران، وبقي الفيصلي على رصيده السابق 26 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.