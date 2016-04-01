الواكد: أهلي جدة ليس الأفضل وخدمته النتائج

أكد اللاعب الدولي السابق عبدالله الواكد أن مباريات الديربي لا تخضع للمقاييس الفنية وتحسم بجزئيات بسيطة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مباريات الأهلي والاتحاد دائماً ما تكون مثيرة في كل تفاصيلها.

وقال الواكد لـ"العربية.نت": "مباريات الأهلي والاتحاد مثيرة في كل تفاصيلها وجاهزية اللاعبين النفسية هي التي تحسم اللقاءات الكبيرة على الرغم من وجود ضغوط كبيرة قبل المباريات الجماهيرية، واللاعب الذكي هو من يدخل الملعب بهدوء وتركيز عال، وأتوقع أن يحسم التعادل القمة".

وأوضح الواكد الذي لعب للأهلي والاتحاد أن المستويات الفنية لا تكون مقياسا لفوز فريق في مباريات الديربي، وزاد: "حينما لعبت للأهلي موسم 2003 كنا أفضل من الاتحاد عناصرياً وفنياً وتقابلنا أمامه في نهائي الدوري بنظامه القديم وخسرنا على الرغم من أفضليتنا الفنية".

وأضاف: "وعلى العكس حينما انتقلت موسم 2004 للاتحاد كان الفريق في قمة مستوياته وكان الأفضل في آسيا ومع هذا نجد صعوبات كبيرة في مواجهاتنا أمام الأهلي، وأذكر في إحدى المباريات طرد لاعب من الأهلي وكنا أفضل فنياً ولكن لم نستطع التسجيل وواجهنا غضبا جماهيريا كبيرا بعد المباراة".

وشدد الواكد على أن الاتحاد قادر على المنافسة لخطف لقب الدوري، وقال: "الاتحاد مرشح كبير للحصول على الدوري، والدليل أنه نجح بالفوز ذهاباً وإياباً على الهلال، والفريق تحول للأفضل بعودة الروماني بيتوركا الذي بدأ بشكل جيد وتراجع أداؤه في المباريات الأخيرة، ولو حقق الفوز في آخر مباراتين لتصدر الدوري".

وأرجع اللاعب الدولي السابق تراجع أداء الاتحاد إلى عدم وجود دكة بدلاء قوية، وتابع: "الاتحاد يملك لاعبين مميزين ولكن ما ينقصه دكة بدلاء قوية قادرة على مساعدة الفريق في بعض أوقات المباريات، إضافة إلى غياب الهداف ريفاس عن آخر مواجهتين وغياب مستوى سان مارتن الذي يعتبر من أفضل الأجانب في المباريات المهمة".

وأكد الواكد أن الأهلي لم يكن الأفضل فنياً وخدمته النتائج، رافضاً في الوقت نفسه حديث مهاجمه مهند عسيري الذي قال إن فريقه احتاج الخسارة من نجران، وزاد: "لا يوجد لاعب يتمنى الخسارة والأهلي كان قريباً من الخسارة في أكثر المباريات إذ إن مستواه كان في تراجع كبير، وخسارة نجران لم تكن السبب الرئيسي في حصول الفريق على الصدارة، بل خدمته نتائج الهلال والاتحاد، وأذكر في أحد المواسم مع الاتحاد لم نخسر في الدوري وكان هذا بمثابة الحافز والدافع لنا في كل مباراة، وفقط خسرنا النهائي أمام الشباب بنظام المسابقة القديم".

وأضاف: "قد يكون مهند عسيري مستاء من طريقة المدرب الذي دائماً ما يضعه في قائمة البدلاء على الرغم من جاهزيته الفنية وحسمه لبعض المباريات الكبيرة مثل مباراة الهلال".

يذكر أن الواكد بدأ مسيرته مع الشباب وانتقل إلى الأهلي عام 2003 لمدة موسم على سبيل الاعارة، وانتقل في موسم 2004 الاتحاد لمدة أربعة مواسم قبل أن يختتم مسيرته في نادي النصر.