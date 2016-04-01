بيتوركا: الفوز فرصة جديدة للمنافسة على اللقب

أكد الروماني فيكتور بيتوركا، المدير الفني لاتحاد جدة، أهمية مباراة جاره الأهلي التي تقام غدا السبت ضمن الجولة الحادية والعشرين من دوري المحترفين، حيث اعتبرها فرصة لتصحيح أوضاع فريقه للعودة للمنافسة من جديد.

وكان الاتحاد قد ابتعد عن المنافسة على بطولة الدوري بعد سقوطه أمام الوحدة بهدفين دون رد، ليبتعد بفارق خمس نقاط عن المتصدر الاهلي.

وقال بيتوركا: "يمتلك الأهلي قوة هجومية ولاعبين مميزين، لكننا ورغم الظروف التي تحيط بنا جاهزون لحسم ديربي جدة".

وأشار إلى أن حظوظ جميع فرق الدوري متقاربة للغاية، والكل يسعى للظفر باللقب. كما أضاف أن لاعبي الفريق يقدمون أداء جيدا منذ عودته لتدريب الفريق.