غروس: مواجهة الاتحاد مصيرية.. وعلينا توخي الحذر

قال السويسري كريتسيان غروس المدير الفني لأهلي جدة إن مواجهة الاتحاد مصيرية، والفوز بها يبقي الفريق في صدارة دوري المحترفين السعودي.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 45 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه - الهلال - الذي يطارده لسحب بساط المقدمة والإستيلاء على اللقب.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد في ديربي جدة غدا السبت في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وأكد غروس انه حذر لاعبي الفريق من الاستهانة بالاتحاد لامتلاكه قوة ضاربة تسهل عليه المهمة، ويجب توخي الحذر من هجماته مشددا على ان القوة البدنية لدى لاعبي المنافس عالية.

وأضاف غروس انه بدأ الإعداد لهذه المهمة منذ فترة، وأن على فريقه إثبات هذا على أرض الميدان وحسم الفوز مبكرا.

