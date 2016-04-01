"ابريل" يبتسم للأهلي.. والاتحاد الأفضل في الدور الثاني

دائماً ما يحمل شهر إبريل الفرح للأهلاويين في مواجهة غريمهم التقليدي الاتحاد، إذ إن لقاء غد السبت في المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين سيكون رقم 12 خلال مواجهاتهما في ذات الشهر منذ مطلع الألفية الجديدة إذ فاز في 6 مواجهات مقابل 5 خسائر.

في حين مالت الأفضلية لفريق الاتحاد على غريمه التقليدي في مواجهاتهما في الدور الثاني مطلع الألفية الجديدة، إذ التقوا في 15 مباراة حسم العميد 6 مباريات وخسر 4 وتعادلا في 5 مباريات.

بدأت لقاءات الفريقين في شهر إبريل مطلع الألفية الجديدة في يوم 9 من عام 2000 في الدور ربع النهائي لكأس ولي العهد وانتهت بفوز الاتحاد 2-1.

وفي يوم 5 ابريل عام 2001 التقى الفريقان في الدور الثاني للدوري السعودي الممتاز وانتهت لصالح الأهلي 3-1.

وفي ذات العام، التقى الفريقان في المربع الذهبي بنظام الدوري القديم في يومي 18 و25، وفاز الاتحاد ذهاباً وإياباً 1-صفر و 4-2 على التوالي.

وفي يوم 8 ابريل عام 2002 التقى الفريقان في الدور الثاني للدوري السعودي الممتاز وانتهت المباراة لصالح الاتحاد 4-1.

وفي ذات العام يوم 24 التقى الفريقان في نهائي كأس ولي العهد السعودي وانتهت بفوز الأهلي 2-1.

وفي يوم 23 ابريل عام 2003 التقى الفريقان في الدور الثاني للدوري السعودي الممتاز وانتهت المباراة لصالح الأهلي 1-صفر.

وفي يوم 12 ابريل من عام 2006 التقى الفريقان في المربع الذهبي للدوري السعودي الممتاز بنظامه القديم، وانتهت المباراة لصالح الاتحاد 3-صفر.

وفي يوم 27 ابريل عام 2007 التقى الفريقان في نهائي كأس ولي العهد، وانتهت المباراة بفوز الأهلي 2-1.

وسجل الأهلي في شباك الاتحاد في مبارياتهما في شهر ابريل 17 هدفاً، وتلقت شباكه 20 هدفاً.

آخر مواجهتين بين الفريقين في شهر ابريل كانت في عام 2014 حينما التقيا في كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال في الدور نصف النهائي يومي 19 و27 وانتهت بفوز الأهلي ذهاباً وإياباً 2-1 و3-2 على التوالي.

وعلى في مباريات الفريقين في الدور الثاني للدوري السعودي منذ مطلع الألفية الجديدة فاز الاتحاد في 6 مباريات كانت في أعوام 2002 - 2005 - 2008 - 2010 - 2011 - 2012 وقاز الأهلي 4 مباريات في أعوام 2001 - 2003 - 2009 - 2014 وتعادلا في 5 مباريات كانت أعوام 2004 - 2006 - 2007 - 2013 - 2015.

وسجل الاتحاد في شباك الاهلي في مبارياتهما في الدور الثاني 22 هدفاً في حين تلقت شباكه 18 هدفاً، وأكبر نتيجة فوزه 4-1 عام 2002.