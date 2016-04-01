"الآسيوي" يحرم اتحاد جدة من جماهيره مباراة واحدة

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف عامر شفيع حارس مرمى الوحدات الأردني ست مباريات بسبب تصرف مسيء لأحد الحكام وخوض فريق الاتحاد السعودي مباراة واحدة بدون جماهيره.

وذكر موقع الاتحاد الآسيوي على الإنترنت أن اللجنة قررت في اجتماعها أمس الخميس إيقاف شفيع ست مباريات في كأس الاتحاد الآسيوي بداعي إهانة حكم مباراة فريقه أمام العهد اللبناني في دور المجموعات.

وتعرض شفيع (34 عاما) للطرد في اللحظات الأخيرة من الخسارة 3-2 أمام العهد اللبناني الشهر الماضي بسبب الاعتراض على الحكم.

وغاب شفيع عن المباراة التالية أمام ألتين أسير من تركمانستان بسبب الإيقاف التلقائي نتيجة قرار الطرد.

واعتبرت اللجنة أن نادي الاتحاد السعودي خالف اللوائح المنظمة لسلوك الجماهير بعد قيامها بإلقاء زجاجات الماء على الملعب خلال مواجهة لوكوموتيف الأوزبكي مطلع الشهر الماضي في جدة.

واصطدمت إحدى العبوات بأحد لاعبي لوكوموتيف في التعادل 1-1 ليقرر الاتحاد الآسيوي خوض الفريق السعودي مباراته المقبلة على أرضه بدون جمهور.

وسيخوض الاتحاد مباراته المقبلة المقررة على ملعبه في ملعب محايد لأنها أمام سيباهان الإيراني. وتنفذ العقوبة في المباراة التالية للنادي داخل السعودية.