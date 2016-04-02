9 دول عربية تتنافس على صيد الأسماك في ينبع

تنطلق يوم الأحد البطولة العربية لصيد الأسماك تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي للرياضات البحرية وبلدية محافظة ينبع ولجنة التنمية السياحية بمحافظة ينبع وسط مشاركة تسع دول عربية، وهي السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين والأردن ولبنان ومصر وتونس.

ويسعى المنتخب السعودي للحفاظ على لقبه في هذه البطولة وسط منافسة قوية من جميع المنتخبات المشاركة وسط تغطية إعلامية وحضور جماهيري متوقع للمنافسة.

من جهة أخرى، رحب عبدالله الخريف، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، بجميع المنتخبات المشاركة وقال: "مناسبة مميزة نتمنى أن نوفق في استضافتها، وأقدم الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد العربي لصيد الأسماك ومحافظ ينبع وأهالي المحافظة، متمنيا التوفيق للجميع في هذا التجمع العربي الرائع".

يذكر أن هناك أوبريت خاصا بهذه الرياضة القديمة والعريقة لدى الدول العربية والتي تجد اهتماما كبيرا من أبناء المناطق الساحلية في المملكة العربية السعودية.