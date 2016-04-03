أهلي جدة يعاود تدريباته تحضيرا لمواجهة العين

عاود أهلي جدة تدريباته عقب الفوز على جاره الاتحاد بأربعة اهداف لهدفين، وذلك تحضيرا لمواجهة ضيفه العين الإماراتي مساء بعد غد الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقسم السويسري كريستيان غروس لاعبيه إلى مجموعتين، حيث اكتفت العناصر التي شاركت بصفة أساسية بتدريبات استرجاعية قبل السماح لها بالمغادرة، فيما أدت المجموعة الأخرى تدريبات لياقية وتكتيكية.



من جهته تقرر أن يعقد مدربا الأهلي والعين الإماراتي مؤتمرا صحافيا عند الحادية عشرة والنصف من صباح غد الاثنين، وذلك للحديث وتسليط الضوء على استعدادات فريقيهما قبل خوض المواجهة المرتقبة.