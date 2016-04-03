السومة: ننتظر دعم الجماهير.. ونعدهم بتحقيق الحلم

وعد السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، جماهير فريقه بمواصلة الانتصارات حتى تحقيق الحلم بانتزاع لقب بطولة الدوري، مؤكدا في الوقت ذاته أن فريقه حقق الأهم خلال مواجهة ديربي جدة وهو البقاء متصدرا للترتيب.

وقال السومة عبر تصريحات تلفزيونية عقبت المواجهة: "الاتحاد لم يكن في يومه أبدا وهو أكبر من ذلك بكثير، لاعبيه كانوا بعيدين ذهنيا".

وزاد من أحرز هدفين خلال الديربي: "انتزعنا النقاط الثلاث وبقينا متصدرين للترتيب وهذا الأهم، تنتظرنا مباريات صعبة، نطلب من جماهيرنا الدعم والمؤازرة ونعدهم بالانتصارات وتحقيق الحلم باحراز لقب الدوري".