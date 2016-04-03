القادسية يعمق جراح الشباب بالخسارة الثالثة على التوالي

عمق القادسية جراح ضيفه الشباب بعدما ألحق به الخسارة الثالثة على التوالي بفوزه عليه 2-صفر على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في ختام المرحلة 21 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وسجل أهداف القادسية العراقي سعد عبدالأمير "4" عن طريق ركلة جزاء والبرازيلي جيلبرتو ماسينا "90+2".

ووضحت رغبة القادسية بالتسجيل مبكراً بعدما اندفع نحو مرمى الشباب وحصل مدافعه ياسين برناوي على ركلة جزاء بعد مرور أربع دقائق إثر تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع الشباب ماجد المرشدي، ليتصدى لها العراقي سعد عبدالأمير ويضع الكرة في الشباك.

وكاد الشباب أن يعود سريعاً إلى المباراة حينما سدد لاعبه بدر السليطين كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس فيصل مسرحي بصعوبة.

وواصل القادسية أفضليته وسنحت فرصة ثمينة لمدافعه عبدالرحمن العبيد إثر تسديدة قوية على قوس منطقة الجزاء لتجد الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل القادسية أفضليته وسط غياب تام من لاعبي الشباب وكاد لاعبه حسن جعفري أن يباغت الحارس وليد عبدالله حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أن الأخير أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وتواصل المد الهجومي للقدساويين وكانوا قريبين من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب مازن أبوشرارة الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء ذهبت بجانب القائم الأيمن للحارس وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 63 أهدر مهاجم القادسية مازن أبوشرارة هدفاً محققاً بعد تلقيه عرضية متقنة من زميله ياسين برناوي أمام المرمى إلا أنه وضع الكرة برأسه ذهبت بعيداً عن شباك الحارس وليد عبدالله.

وعند الدقيقة 66 سنحت فرصة ثمينة للجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب بعد تمريرة من خلف المدافعين من زميله عبدالمجيد الصليهم ليتقدم إلى المرمى ويجد مدافع القادسية عبدالرحمن العبيد الذي أبعدها عن مناطق الخطر.

وواصل الشباب محاولاته وكاد مدافعه صالح القميزي أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس فيصل مسرحي الذي أبعدها بصعوبة.

وكاد القادسية أن يعزز تقدمه بعدما مرر لاعبه مازن أبوشرارة كرةً متقنة للبديل حسن العمري الذي واجه المرمى وسدد الكرة تصدى لها حارس الشباب وليد عبدالله.

وعند الدقيقة الأخيرة أنقذ مدافع القادسية عبدالرحمن العبيد فريقه من هدفٍ محقق بعدما أبعد رأسية مدافع الشباب صالح القميزي من على خط المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن البرازيلي جيلبرتو ماسينا من تسجيل الهدف الثاني للقادسية بعدما حول تمريرة زميله متعب النجراني في شباك الحارس وليد عبدالله.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القادسية إلى 17 نقطة في المركز قبل الأخير وبفارق نقطتين عن نجران والرائد أصحاب المراكز 11 و12، في حين بقي الشباب على رصيده السابق 33 نقطة في المركز الخامس.



