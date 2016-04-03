بعثة النصر تحط رحالها في الدوحة

حطت بعثة النصر السعودي رحالها في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة المضيف لخويا الثلاثاء ضمن مواجهة الإياب الآسيوية، بعدما انتهت المواجهة السابقة بينهما بالتعادل 1-1.

وكتب أصفر العاصمة عبر صفحته الرسمية في "تويتر": "وصلت بعثة النصر إلى العاصمة القطرية الدوحة".

وفي الصدد ذاته، فقد أعلن النادي العاصمي عن تكفل أحد محبيه بتسيير خمس حافلات تنقل الجماهير النصراوية من الأحساء إلى الدوحة دعما للفريق الأصفر في استحقاقه الآسيوي، حيث ستتواجد الحافلات أمام مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في تمام الثانية عشرة ظهرا من مساء بعد غد الثلاثاء.