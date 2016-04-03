نجران يقرب هجر من الهبوط إلى الدرجة الأولى

اقترب هجر من العودة مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى بعد تلقيه الخسارة 17 في دوري جميل السعودي للمحترفين من أمام ضيفه نجران 2-1 على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في المرحلة 21 من المسابقة.

وفشل هجر في الاستفادة من صحوته في المرحلتين 16 و17 بعد فوزه على جاره الفتح والخليج إلا أنه خسر في آخر أربع مواجهات لينتظر الفريق خسارة جديدة ستعلن عودته رسمياً الى دوري الدرجة الأولى.

وفي المقابل واصل نجران مستوياته المميزة منذ تولي البرازيلي انجوس زمام الأمور الفنية بعد ان ابتعد عن صراع الهبوط إذ يحتل المركز العاشر برصيد 22 نقطة، في حين تجمد رصيد هجر عند النقطة 9 في المركز الأخير وبفارق خمس نقاط عن القادسية صاحب المركز قبل الأخير.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة من كلا الفريقين مع أفضلية لفريق نجران الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكراً بعدما سدد صانع ألعابه البرازيلي إيريك أوليفيرا كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس خالد راضي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 39 نجح البرازيلي بيسمارك فيريرا في افتتاح التسجيل لنجران بعد تلقيه تمريرة متقنة من مواطنة توزين دي مورايس ليضع الكرة بشكل جميل من فوق الحارس خالد راضي.

وكاد هجر أن يخرج متعادلاً قبل نهاية الشوط الأول حينما تلقى لاعبه زكريا السوداني تمريرة من زميله أحمد الخلف إلا أنه فشل في وضعها في الشباك.

وفي الشوط الثاني عزز البرازيلي بيسمارك تقدم نجران بتسجيله الهدف الثاني بعد مرور أربع دقائق من انطلاقته حينما تلقى تمريرة ذكية من مواطنه إيريك أوليفيرا ليضع الكرة في شباك هجر.

ونشط هجر بعد الهدف الثاني لنجران لاسيما بعد دخول لاعبه البرازيلي برونو لوبيز بديلاً لزكريا السوداني وكاد أن يحرز هدف تقليص الفارق حينما سدد كرةً قوية تصدى لها حارس نجران عبدالعزيز تكروني بنجاح.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن البرازيلي برونو لوبيز من تسجيل هدف هجر الوحيد بعد متابعته لتسديدة زميله أحمد الخلف العائدة من حارس نجران عبدالعزيز تكروني ليضع الكرة في الشباك.

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