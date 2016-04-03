"الرابطة" تعقد اجتماعاً لمناقشة نظامها ومنصب الرئيس

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن عقد اجتماع مجلس إدارتها بحضور رؤساء أندية دوري عبداللطيف جميل في العاشر من أبريل الجاري.

وقالت الرابطة في خبر نشرته على موقعها الرسمي: سيتم مناقشة النظام الأساسي للرابطة حتى يتم اعتماده ومناقشة آلية اختيار رئيس الرابطة في الفترة المقبلة وما يتجسد من أعمال، وإضافة إلى ذلك إطلاع المجتمعين على مرئي حول أعمال الرابطة إدارياً ومالياً.

وكان اتحاد القدم قد وافق في وقت سابق على إقامة اجتماع الرابطة، مكلفاً عبدالعزيز القرينيس كممثل لمجلس إدارة الاتحاد في اجتماعات مجلس إدارة الرابطة

وتولى ياسر المسحل رئاسة رابطة دوري المحترفين مطلع العام الجاري، خلفاً لمحمد النويصر الذي انتهت فترة عمله.