أهلي جدة في مهمة صعبة أمام العين الإماراتي

سيكون أهلي جدة في مهمةٍ صعبة في دوري أبطال آسيا، حينما يستضيف العين الإماراتي على استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة ضمن المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

ويسعى الأهلي إلى استعادة توازنه في البطولة بعد تلقيه خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين، أمام ناساف كارشي الأوزبكي والعين الإماراتي ليحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن العين الثاني وناساف الأخير.

ويدخل الأهلي المباراة منتشياً بعدما حسم ديربي جدة بفوزه الكبير على غريمه التقليدي الاتحاد 4-2 السبت الماضي ليحافظ على صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة عن الهلال الوصيف.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري غروس مدرب الأهلي بنفس التشكيلة التي لعبت لقاء الاتحاد السبت الماضي إذ سيتواجد السوري عمر السومة وحيداً ومن خلفه سلمان المؤشر صاحب الأدوار الهجومية والذي صنع هدفين في ديربي جدة، وسيقود خط الوسط تيسير الجاسم مع وليد باخشوين واليوناني فيتفاتزيديس ومصطفى بصاص.

وفي المقابل يسعى العين إلى تحقيق ثلاث نقاط ستزيح الضغط عن لاعبيه خاصة في منافسات الدوري الإماراتي، الذي يحتل الفريق المركز الثاني خلف أهلي دبي المتصدر بفارق نقطة قبل نهاية المسابقة بخمس مراحل.

وحقق العين فوزاً ثميناً على أهلي جدة في مباراة الذهاب 1-صفر عن طريق صانع ألعابه عمر عبدالرحمن "عموري" ليحقق أول ثلاث نقاط في المسابقة بعد تلقيه خسارتين أمام الجيش القطري ذهاباً وإياباً.