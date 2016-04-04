النصر يواجه لخويا القطري بحثاً عن التأهل مبكراً

يسعى النصر السعودي إلى تحقيق ثلاث نقاط تقربه من خطف احدى بطاقتي التأهل إلى الدور ثمن النهائي حينما يحل ضيفاً على لخويا القطري ضمن المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.



ويدخل النصر المباراة على غير العادة هذا الموسم إذ أن معنوياته مرتفعة بعدما حقق الفريق فوزاً ثميناً على التعاون 3-2 الجمعة الماضي في دوري جميل السعودي للمحترفين بعد سلسلة من النتائج الهزيلة.



وظهر النصر بمستويات مرضية لعشاقه في البطولة الآسيوية هذا الموسم إذ يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن ذوب آهن الإيراني ويحتل لخويا المركز الأخير برصيد نقطتين وبفارق الأهداف عن بونيودكور الأوزبكي الثالث.



وأعاد النصر "حامل لقب الدوري السعودي في النسختين الماضيتين" جزء من هيبته المفقودة بعدما قدم أداءً مميزاً أمام التعاون الفريق القوي هذا الموسم بعدما نجح بقلب تأخره 2-1 إلى فوز بالثلاثة.

ويأمل الاسباني كانيدا مدرب النصر في أن يواصل فريقه ذات المستوى الذي قدمه أمام التعاون ليحافظ على الصدارة قبل مواجهته أمام منافسه ذوب آهن الإيراني في المرحلتين الأخيرتين من دور المجموعات.



وفي المقابل يبحث لخويا القطري عن التمسك بآمال التأهل إلى الدور ثمن النهائي إذ أن خسارته من النصر وفوز ذوب آهن الايراني على بونيودكور سيعني مغادرته رسمياً البطولة مبكراً.



أما في حالة فوزه فإنه سيتساوى مع النصر في النقاط مع أفضلية المواجهات المباشرة بينهما, قبل مباراتيه الأخيرتين أمام بونيودكور الأوزبكي.



وفشل لخويا في المحافظة على لقب الدوري القطري للمرة الثالثة على التوالي بعدما قدم أداءً هزيلاً هذا الموسم بتلقيه 9 خسائر ليحتل المركز الرابع برصيد 41 نقطة وبفارق 20 نقطة عن الريان بطل المسابقة قبل انتهاء المنافسات بمرحلتين.







