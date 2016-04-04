بعثة اتحاد جدة تطير إلى الإمارات

غادرت بعثة اتحاد جدة إلى دولة الإمارات تحضيرا لمواجهة مضيفه النصر الإماراتي الأربعاء المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا.

وترأس إبراهيم البلوي، رئيس النادي الجداوي بعثة فريقه الأصفر التي شهدت غياب محمد أبو سبعان، بسبب احتجاجه رفقة البعض من زملائه في النادي الغربي بعدم الانضمام للمعسكر الداخلي الذي سبق مواجهة ديربي جدة.

ويتصدر المضيف الإماراتي الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يقبع اتحاد جدة في المرتبة الأخيرة برصيد نقطتين، في حين يحتل لوكوموتيف الأوزبكي المرتبة الثانية برصيد 5 نقاط، ويتواجد سباهان أصفهان الإيراني في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط.