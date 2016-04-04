رحيمي: الوعود الوهمية سبب احتجاج لاعبي اتحاد جدة

أكد مدني رحيمي، عضو شرف اتحاد جدة، أن الوعود الوهمية التي أطلقها إبراهيم البلوي رئيس النادي الجداوي للاعبيه، كانت سببا رئيسيا في احتجاجهم بعدما رفضوا الانضمام إلى المعسكر الاتحادي الداخلي الذي سبق مواجهة ديربي جدة التي خسرها الأصفر بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال رحيمي في حديثه لنشرة "أخبار الرياضة" على شاشة العربية: "عدم مصداقية الإدارة الاتحادية، والوعود الوهمية التي أطلقها الرئيس إبراهيم البلوي للاعبين، كانت سببا رئيسيا في احتجاجهم وعدم انضمامهم لمعسكر الاتحاد الداخلي الذي سبق مواجهة الديربي".

وزاد: "اللاعبون ليس لهم الحق فيما قاموا به، كما هو ليس من حق الرئيس الاتحادي أيضا إعطاء وعود وهمية للاعبيه". وأضاف:" إدارة الاتحاد كانت تريد الإلقاء باللائمة على اللاعبين من خلال البيان التي أصدرته فور نهاية المباراة، الإدارة الاتحادية لم تمتلك الحنكة والحكمة خلال قرارها الصادر".

ويرى عضو شرف النادي الجداوي أن المشكلة مازالت قائمة بين الإدارة الاتحادية واللاعبين ولم تحل بعد، وقال: "مصلحة الاتحاد فوق أي اعتبار، المشكلة مازالت قائمة بين الإدارة الاتحادية واللاعبين، ولن تحل إلا بتدخل ووجود شخصيات اتحادية لها تأثيرها، من أجل إعطاء الثقة للاعبين كذلك لتنفيذ الوعود الوهمية التي وعد بها الرئيس ولم ينفذها، قبل خوض الفريق لمواجهاته المرتقبة والهامة على الصعيدين المحلي والآسيوي".