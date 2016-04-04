زلاتكو: حضرنا إلى جدة لتكرار الفوز

أكد زلاتكو داليتش، المدير الفني للعين الإماراتي، على صعوبة مواجهة مضيفه الأهلي السعودي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه حضر إلى جدة من أجل تكرار الفوز الذي حققه خلال مواجهة الذهاب.

وقال زلاتكو عبر المؤتمر الصحافي الذي سبق مواجهة الإياب: "مواجهة الغد مهمة للفريقين، خضنا مباراة قوية في الذهاب وجئنا إلى جدة لتكرار فوزنا على الفريق المنافس مع كامل الاحترام للنادي الأهلي".

وزاد: "ندرك أن الفريق السعودي سيسعى إلى التسلح بالأفضلية المتمثلة في عاملي الأرض والجمهور وسيدخل المواجهة بثقة كبيرة، لكننا أتممنا الجاهزية لتقديم أداء قويا أمام صاحب الأرض على ملعبه ووسط جماهيره".

ويرى زلاتكو أن فريقه سيخوض مواجهة صعبة بعد فترة توقف امتدت لشهر، وزاد: "من الصعب جداً على الفريق أن يخوض مباراة قوية في دوري الأبطال بعد فترة التوقف التي شهدت ابتعاد أكثر من ثمانية لاعبين، مهمتنا ليست سهلة لكن فريقي مطالب دائما بحصد الألقاب".