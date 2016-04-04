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"عرض مرئي" يجهز الهلال لموقعة الجزيرة

المصدر: العربية.نت
دونيس أثناء اجتماعه باللاعبين خلال تدريبات سابقة
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عقد اليوناني دونيس المدير الفني لنادي الهلال اجتماعاً باللاعبين قبيل انطلاق المران الأزرق الاثنين، حيث اشتمل على شرح العديد من الجوانب التكتيكية لكافة خطوط الفريق عبر عرض مرئي.

واقتصر المران الهلالي على تدريبات بسيطة قبل أن يختتم بأداء تدريبات بدنية، وسط غياب اللاعب سلمان الفرج الذي واصل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتدريبات خاصة باستخدام الكرة.

وفي الصدد ذاته، يعقد مدربا الهلال والجزيرة الإماراتي مؤتمرا صحافيا عند الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء للحديث وتسليط الضوء على مواجهة فريقيهما المرتقبة.

كلمات دالّة

#الهلال, #دونيس, #سلمان الفرج

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