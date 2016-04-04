غروس: ننتظر دعم الجماهير.. و"أبريل" مصيري

أكد كريستيان غروس، المدير الفني لأهلي جدة، أن فريقه مازال بحاجة إلى المزيد من النقاط للتأهل للدور المقبل من المسابقة الآسيوية، مشيراً في الوقت ذاته إلى صعوبة مواجهة ضيفه العين الطامح كذلك للفوز والعودة بالعلامة الكاملة.

وقال قائد الدفة الفنية للفريق الجداوي عبر المؤتمر الصحافي الذي سبق المواجهة: "المواجهة مهمة لكلا الفريقين، سنواجه فريق طموح لكننا نسعى لتحقيق الفوز أمام جماهيرنا وإسعادهم".

وزاد: "ما زلنا بحاجة إلى المزيد من النقاط للتأهل للدور المقبل من المسابقة الآسيوية، سنحاول تجاوز ضغط المباريات باختيار التشكيل الأنسب وفي الوقت المناسب أيضا".

وعن غياب المصري عبدالشافي أضاف: "غياب اللاعب عبدالشافي خلال الفترة الماضية كان بسبب الإصابة، هنالك احتمالية لمشاركته والزج به خلال مواجهة الغد".

واختتم السويسري غروس حديثه عن الجماهير الأهلاوية وقال: "الجماهير الأهلاوية كان لها دور بارز وفعال في الانتصار الأخير الذي تحقق أمام الاتحاد، ننتظر دعمهم الكبير خلال مواجهة الغد، وأود القول إن شهر أبريل دائما ما يكون مصيريا في كافة البطولات".