كانيدا: النصر استعاد سلاحه الأقوى

اعتبر الإسباني راؤول كانيدا مدرب النصر أن قائمة فريقه الحالية حققت لناديها منجزات لم يحققها طوال عقدين، رافضاً التقليل منهم رغم التراجع الذي يعاني منه بطل الدوري السعودي، مشيراً في الوقت ذاته إلى ان عودة الروح في مباراة التعاون الأخيرة سيكون لها تأثير إيجابي على اللاعبين.

وقال كانيدا في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة لخويا ضمن دوري أبطال آسيا: النصر يملك أفضل العناصر في الدوري السعودي، ولاعبوه حققوا للنادي ما لم يتحقق طوال 20 عاماً، لكن الاستمرار في حصد البطولات يعتبر أمراً صعباً، أما عن ابتعادنا عن التتويج محلياً، فهذا سيكون دافعنا للتقدم في دوري أبطال آسيا.

وزاد: سنلعب على أرض فريق قوي، وفي مجموعتنا الآسيوية هناك 3 فرق تأهلت إلى البطولة بواسطة الألقاب الدورية التي حققتها في بلدانها، أما عن هدفي في مباراة لخويا، فيمكن بالحصول على النقاط الثلاث، ولا أنظر إلى التعادل وهذه فلسفتنا في النصر.