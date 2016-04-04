التعاون يمنح جهاد وعبسي إجازة بسبب المرض

عاد عبدالله كنو إلى تدريبات التعاون بعد غيابه عن تدريب الأحد، فيما اضطر المهاجم بدر الخميس إلى ملازمة العيادة الطبية بسبب كدمة في ركبته.



وشارك كنو في تدريب الإثنين المسائي بعدما غاب عن مران الأحد دون عذر، أما الثنائي جهاد الحسين وطلال عبسي فتم منحهما إجازة عن التدريبات من قبل البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الفريق، بسبب معاناتهما مع الانفلونزا.



وعلى جانب آخر، قررت إدارة التعاون توزيع التذاكر مجاناً على جماهيرها في مباراة هجر نهاية الأسبوع الجاري ضمن مباريات الجولة 22 في إطار بحث الفريق عن التقدم في الترتيب حيث يحتل حالياً المركز الرابع برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن اتحاد جدة صاحب المركز الثالث.